Подтолкнули сзади. В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку — видео

В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение и вылетел с набережной в реку Фонтанку. В салоне находился только водитель, ему удалось вылезти из окна и забраться на крышу легковушки.

Водитель машины остановился у зебры, чтобы пропустить пешехода. Однако ехавшая за ней легковушка тормозить, видимо, не планировала. Она въехала в синий автомобиль, в результате чего тот отлетел в ограждение. Пешеход успел перебежать дорогу.

Водитель затонувшего авто смог доплыть до берега, после чего ему помогли выбраться из воды. Его машину постигла менее завидная участь. По данным городского управления МЧС России, легковушка находится на дне реки в 200 метрах от места падения. Для её извлечения из воды на место происшествия выехала спецтехника МЧС.