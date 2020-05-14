Подравшегося с пассажиркой московского таксиста восстановили на работе

Московского таксиста Игоря Пахомова, который вышвырнул из машины и ударил пассажирку, восстановили на работе. По данным Mash, обе стороны конфликта дали разъяснения в полиции, наказание могут получить и водитель, и его клиентка Виктория Даниленко, оказавшаяся дочерью актёра Андрея Стоянова.

Между тем Игорь Пахомов отказался комментировать возвращение к работе. Он рассказал Лайфу, что Стоянов и его дочь с ним на связь не выходили. По словам водителя, полицейская проверка по конфликту ещё продолжается.