Подравшегося с пассажиркой московского таксиста восстановили на работе

Московского таксиста Игоря Пахомова, который вышвырнул из машины и ударил пассажирку, восстановили на работе. По данным Mash, обе стороны конфликта дали разъяснения в полиции, наказание могут получить и водитель, и его клиентка Виктория Даниленко, оказавшаяся дочерью актёра Андрея Стоянова.
Между тем Игорь Пахомов отказался комментировать возвращение к работе. Он рассказал Лайфу, что Стоянов и его дочь с ним на связь не выходили. По словам водителя, полицейская проверка по конфликту ещё продолжается.
— Пока всё в работе... Ещё протокола, ничего нет, — уточнил таксист.
Как ранее писал Лайф, таксист вышвырнул из машины и жестоко избил пассажирку после того, когда не смог с помощью приложения считать QR-код на её пропуске. Позже выяснилось, что некоторые основания для агрессии у Пахомова были. В службе такси действия водителя посчитали недопустимыми, но и к пассажирке остаётся ряд вопросов. Мужчина отказался извиняться первым.