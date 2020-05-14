В МВД опровергли информацию о росте домашнего насилия из-за самоизоляции

В МВД опровергли утверждения некоторых общественных организаций о росте домашнего насилия в России во время режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что в период ограничительных мер, наоборот, число семейно-бытовых преступлений сократилось на 9%.

— В апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — вреда средней тяжести, на 3,3% — лёгкого вреда здоровью, — отметили в МВД.

По итогам первого квартала 2020 года случаи домашнего насилия сократились на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.

В ведомстве также отметили, что число преступлений среди мигрантов в России тоже снизилось в период режима самоизоляции — на 1,2%, в том числе по убийствам (2%), разбоям (8,1%), грабежам (9,4%), кражам (5,5%). Количество преступлений, совершённых в общественных местах, уменьшилось на 7,1%.