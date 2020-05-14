Отец Нурмагомедова перенёс операцию на сердце в военном госпитале в Москве

Отец бойца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — находится в тяжёлом состоянии в московском военном госпитале. Об этом сообщил Лайфу дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов. По его словам, тренеру сделали операцию на сердце, но пока не известно, очнулся ли он.

— Он летом операцию в Германии делал, и сейчас тоже сделали. В госпиталь он попал после пневмонии, простудился в горах в Махачкале, заболел сильно. Санитарной авиацией доставили в Москву в тяжёлом состоянии. Пока никто не сказал, что у него коронавирус, — сообщил Рабаданов.