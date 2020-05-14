В Европе представили план по открытию границ для туристов

Еврокомиссия разработала руководство по восстановлению туризма в ЕС летом 2020 года после пандемии коронавируса нового типа. Поэтапный план снятия ограничений и открытия внутренних границ союза опубликован на сайте комиссии.

— Если общая отмена ограничений не оправдана ситуацией в области здравоохранения, комиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами-членами с достаточно схожими эпидемическими ситуациями, — говорится в документе.

В документе предлагается возобновить транспортные услуги и работу объектов туристической инфраструктуры с учётом новых принципов безопасности. Еврокомиссия советует странам ЕС разработать для путешественников специальные приложения на основе анонимных данных, которые позволят отслеживать потенциальные риски заражения коронавирусом и предупреждать о них туристов. Также ЕК рекомендует сделать туристические ваучеры максимально привлекательной альтернативой возмещения средств за отменённые поездки.

Открытие внешних границ и доступ в Европу туристов из третьих стран в плане намечены на второй стадии снятия ограничительных мер. Сама стратегия носит рекомендательный характер, окончательные решения власти европейских стран будут принимать самостоятельно.