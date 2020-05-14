Директор подмосковного лицея из-за коронавируса предлагает проводить перемены в разное время

Директор ГАОУ "Балашихинский лицей" Дмитрий Белоусов поддержал рекомендацию Роспотребнадзора по поводу отмены общих перемен в школах после ослабления ограничительных мер. Предложения ведомства показались эксперту вполне выполнимыми. К примеру, отдых детей, по его словам, можно просто организовать в разное время.

— Как один из вариантов — проводить перемены в разное время. Распределять таким образом, чтобы дети в большой скученности не оказались <…> Если есть возможность сделать какие-то перемены активными в спортзале — это тоже очень хорошо, — приводит слова Белоусова телеканал "360".

Вместе с тем он признал, что выполнение этих требований в плане организации образовательного процесса может стать "определённым вызовом" для учителей и администрации школ, однако в целях сохранения здоровья детей сделать это необходимо.

Отметим, что Роспотребнадзор также рекомендовал школам отказаться от проведения массовых мероприятий, по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе, регулярно измерять детям температуру, установить при входе в здание дозаторы с антисептиком для обработки рук и регулярно проветривать помещения.