Актриса из "Моей прекрасной няни" рассказала о самом тяжёлом испытании на самоизоляции

Актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну в сериале "Моя прекрасная няня", назвала самым тяжёлым в режиме самоизоляции разлуку со сценой и зрителем. Чтобы скоротать время, она разделила свой день на трудовую и духовную терапию.

Артистка просидела на самоизоляции в московской квартире 40 дней, радуясь даже походам в магазин. Сейчас она смогла перебраться за город. Теперь у неё есть возможность занять себя огородом и клумбами.

— Без зрителей мы в отчаянии... Идёт борьба с одуванчиками, сорняками, высаживаются какие-то хорошие, приятные растения. Я вот посадила клубнику, — рассказала Прокофьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Несмотря на самоизоляцию, карьера актрисы не стоит на месте. В апреле на экраны вышел многосерийный боевик "Марго. Огненный крест" с Прокофьевой в главной роли, который пролежал на полке более десяти лет.