Мать рассказала о причине гибели двух мальчиков под снегом на Чукотке

Двух братьев шести и семи лет, которых обнаружили мёртвыми в посёлке Беринговский на Чукотке, случайно засыпал снегом уборщик. Об этом сообщила Лайфу мать мальчиков.

Эту версию подтвердил и мужчина по имени Валерий, который когда-то вместе с семьёй умерших братьев проживал в Королёве. С отцом семейства Виктором занимался общим делом.

— Семья хорошая. Витя вообще молодец, сплотил полгорода в одном хорошем деле. Мы подвозили бесплатно людей, если было по пути. Очень многие так на работу добирались и с работы, — рассказал Валерий Лайфу.

По его словам, уборщик просто не увидел детей. На маленьких мальчиков свалилось пять кубометров снега. Они просто задохнулись под сугробами.

— Уборщик засыпал, пять кубов снега... А он тяжёлый, и ковш огромный, детей просто не увидел. Витя держится. Денег ему покидаем, хоть какая-то помощь будет, — отметил Валерий.

По факту смерти детей возбудили уголовное дело. Региональные следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Каких-либо ран или синяков на телах мальчиков обнаружено не было. По предварительным данным, причина смерти — асфиксия.

Тела шестилетнего Ильи и семилетнего Алексея были обнаружены 12 мая в непосредственной близости от их дома. По факту их смерти следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").