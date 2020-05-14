В Москве загорелся элитный дом на Фрунзенской набережной

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В Москве на Фрунзенской набережной произошёл пожар. Горит элитный многоквартирный дом. Возгорание произошло по адресу Фрунзенская набережная, 32. Огонь распространился на несколько этажей, охватив балконы квартир.

Как рассказали Лайфу в столичном главке МЧС России, пожар начался на балконах 5 и 6 этажей. Там добавили, что пока информации о пострадавших или погибших не поступало.