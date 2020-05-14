В Уфе девушка обвинила отца-инвалида в педофилии

В Уфе 19-летняя девушка обвинила отца-инвалида в педофилии. Помимо неё в семье ещё три дочери, одна из которых также рассказала о насильственных действиях со стороны родителя. По данным Лайфа, мужчина задержан.

У Рашида и Рахилы четверо детей, все девочки. Семья всегда считалась благополучной и никогда не стояла на учёте в каких-либо органах. Родители не работают, живут на пособия по инвалидности, которые получают отец семейства и одна из дочерей. Этих денег всегда хватало на жизнь, а все члены семьи жили в мире и гармонии друг с другом за исключением последнего года.

В семье произошёл конфликт, в ходе которого девушки обвинили отца в педофилии. Шокированная мать сразу же вызвала полицию. Как рассказала правоохранителям 19-летняя старшая дочь Севара, в середине мая отец пришёл к ней в комнату и остался на ночь, где якобы совершил над ней насильственные действия.

В ходе разбирательств следователи выяснили, что первый случай мог произойти ещё в прошлом году, с другой дочерью. Как рассказала 15-летняя Сабина, отец начал оставаться с ней на ночь с прошлого лета. Девушка утверждает, что тот насиловал её на протяжении нескольких месяцев, угрожая убить, если та кому-либо расскажет. Супругу он в комнату не пускал, аргументируя это тем, что имеет право спать со своими детьми. Позже мужчина якобы переключился на старшую дочь, однако та терпеть не стала и всё рассказала матери. Это и стало причиной конфликта.

Мать девушек написала заявление в правоохранительные органы, после чего одну из дочерей отвезли в больницу для проведения экспертизы. Мужчину же задержали и доставили в отделение полиции. С детьми сейчас работают психологи.

Ранее Лайф рассказывал, что в Магадане мать решила защитить насильника своей несовершеннолетней дочери и убеждала девочку изменить её показания, однако следствие отстранило её от участия в деле в качестве законного представителя ребёнка.