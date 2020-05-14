"Это ж не дело". Лукашенко снова высказался о снижении цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы продаёт газ Европе по более низкой цене, чем Белоруссии. Он снова выступил за снижение стоимости топлива для Минска.

— Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия [Победы в Великой Отечественной войне], что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси, — сказал Лукашенко на встрече с белорусским премьером Сергеем Румасом.

Белорусский лидер добавил, что вопрос о цене топлива он поднимал на видеоконференции в рамках ЕАЭС и ещё поднимет на заседании в ближайшее время.