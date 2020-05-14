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"Это ж не дело". Лукашенко снова высказался о снижении цены на российский газ

При этом белорусский премьер Румас оценил шансы "договориться о справедливой цене на 2020 год" как большие.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы продаёт газ Европе по более низкой цене, чем Белоруссии. Он снова выступил за снижение стоимости топлива для Минска.

Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия [Победы в Великой Отечественной войне], что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси, — сказал Лукашенко на встрече с белорусским премьером Сергеем Румасом.

Белорусский лидер добавил, что вопрос о цене топлива он поднимал на видеоконференции в рамках ЕАЭС и ещё поднимет на заседании в ближайшее время.

Позже премьер Румас заявил, что у Белоруссии большие шансы "договориться о справедливой цене по газу на 2020 год". Как пишет "Sputnik Беларусь", официальный Минск "не просит установить льготную цену или понизить её до уровня стоимости газа для российских регионов".

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