Задержанных на Шри-Ланке за сбор насекомых россиян выпустили под подписку о невыезде

Россиян, которых задержали на Шри-Ланке за сбор насекомых, выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.

— Мы добились, чтобы их выпустили под подписку о невыезде из тюрьмы, — передаёт РИА "Новости" сообщение Посольства России.

Напомним, сотруднику зоопарка из Ростова-на-Дону грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке за сбор жуков. Александра Игнатенко задержали в национальном парке после того, как насекомых нашли у него в карманах. Дело в том, что там нельзя ничего даже поднимать с земли. А позднее полиция обнаружила ещё мёртвых жуков в номере Игнатенко.

Как ранее сообщал Лайф, Александр Игнатенко и его коллеги провели за решёткой полтора месяца. Позже зоолога выпустили под залог, однако теперь ему грозит штраф в сумме, равной приблизительно трём миллионам рублей, или же до 40 лет тюрьмы, если он не выплатит эти деньги. Следующий суд должен состояться 28 мая.

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