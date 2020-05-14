Ferrari нашла замену Феттелю

Новым гонщиком "Скудерии" станет Карлос Сайнс.
Команда "Формулы-1" Ferrari нашла замену четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю, который объявил об уходе из команды после этого сезона. За руль красной машины в 2021 году сядет 25-летний испанец Карлос Сайнс, который сейчас выступает за McLaren.
— Я очень рад, что в 2021 году буду выступать за Ferrari, и я рад за своё будущее в команде. У меня всё ещё впереди есть важный год с McLaren, и я с нетерпением жду, чтобы вернуться к гонкам в этом сезоне, — написал Сайнс.
I’m very happy that I will be driving for Scuderia Ferrari in 2021 and I'm excited for my future with the team.— Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 14, 2020
I still have an important year ahead with McLaren Racing and I really look forward to go back racing with them this season. pic.twitter.com/UXkTzFzUgV
Сайнс — потомственный автогонщик, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса – старшего. В "Формуле-1" 25-летний пилот провёл 102 гонки и однажды добрался до подиума. В прошлом году занял шестое место в личном зачёте чемпионата мира, что стало его лучшим результатом в карьере.
Ранее 32-летний немец Себастьян Феттель объявил об уходе из Ferrari по окончании этого сезона, который должен стартовать 5 июля.