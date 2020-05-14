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Опубликовано 14 мая 2020, 13:07

Ferrari нашла замену Феттелю

Фото © AP / TASS / Rick Rycroft

Фото © AP / TASS / Rick Rycroft

Новым гонщиком "Скудерии" станет Карлос Сайнс.

Команда "Формулы-1" Ferrari нашла замену четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю, который объявил об уходе из команды после этого сезона. За руль красной машины в 2021 году сядет 25-летний испанец Карлос Сайнс, который сейчас выступает за McLaren.

— Я очень рад, что в 2021 году буду выступать за Ferrari, и я рад за своё будущее в команде. У меня всё ещё впереди есть важный год с McLaren, и я с нетерпением жду, чтобы вернуться к гонкам в этом сезоне, — написал Сайнс.

Сайнс — потомственный автогонщик, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса – старшего. В "Формуле-1" 25-летний пилот провёл 102 гонки и однажды добрался до подиума. В прошлом году занял шестое место в личном зачёте чемпионата мира, что стало его лучшим результатом в карьере.

Ранее 32-летний немец Себастьян Феттель объявил об уходе из Ferrari по окончании этого сезона, который должен стартовать 5 июля.

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Дмитрий Садылко
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