В плену у мёртвых жуков. 40 лет тюрьмы грозит российскому учёному на Шри-Ланке

Игнатенко отлично подошёл бы на роль учёного-путешественника Жака Паганеля. Увлечённый зоолог летит в далёкую азиатскую страну — Шри-Ланку — то ли в отпуск, то ли на поиски жуков. Во всяком случае, каких-то редких насекомых для исследований учёный собрал прямо во время прогулки по одному из национальных парков островного государства. А дальше разворачивается приключенческий детектив, переходящий в социальную драму: Игнатенко собрал мёртвых жуков, чтобы позднее в отеле сфотографировать их и нагуглить, к какому виду они относятся.

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Охотник на жуков

Учёный изначально рисковал — в Шри-Ланке действуют жёсткие законы, касающиеся сбора и продажи редких животных и насекомых. Игнатенко с товарищами остановили при выходе из национального парка, можно сказать, случайно. Россияне задержались и вернулись к выходу через полчаса после закрытия. Чем-то вызвали подозрение. При осмотре у Игнатенко в карманах обнаружили мёртвых жуков, которых он "нашёл накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана". Сотрудники нацпарка не стали особо разбираться и вызвали полицию. У россиян отобрали документы, телефоны и камеры. Задержанных заперли на ночь в каком-то помещении, даже не дав позвонить родственникам и адвокатам.

С жуками в тюрьму

На следующий день после задержания в отеле, где остановился российский зоолог, провели обыск, в его номере нашли ещё насекомых, которых Игнатенко "пособирал вдоль дорог и в саде отеля". Сам зоолог объяснил начальнику, что подобрал жуков, чтобы сфотографировать и посмотреть в Интернете для точного определения вида. По версии Игнатенко, он собирался вернуть жуков туда, откуда взял.

Это была явно не первая экспедиция Игнатенко в экзотическую страну. Фото © VK / Александр Игнатенко

Вернуть жуков на место учёному не удалось. Ланкийские полицейские забрали их как вещдоки, а задержанных повезли в суд, который с ходу постановил их "посадить в тюрьму, а потом уже разбираться". В тюрьме Игнатенко вместе с товарищами провели полтора месяца. Там у зоолога обострилась язва из-за остроты местной пищи. Только после распространения коронавируса россиян под залог отпустили обратно в отель. Игнатьев опасается, что после снятия карантинных ограничений снова окажется в ланкийской тюрьме.

Перспективный сотрудник ростовского зоопарка

Александр Жадобин, директор ростовского зоопарка, в котором работает Игнатенко, в беседе с Лайфом охарактеризовал своего подчинённого как перспективного сотрудника, "очень увлечённого своей работой".

Александр Жадобин считает, что его подчинённый мог не знать местных законов. Фото © Ростовский-на-Дону зоопарк

— Целеустремлённый человек, работает у нас около двух лет. Никаких замечаний к нему не было, очень жаль, что он попал в такую ситуацию. Он работает у нас в качестве начальника отдела мелких млекопитающих. Там содержатся также жуки, пауки — террариум, так сказать, — уточнил Лайфу директор зоопарка. По его мнению, зоолог Игнатьев мог и не знать законодательство островного государства, касающееся сбора насекомых, и допустить нарушение неосознанно.

Контрабандист без контрабанды

Жадобин передал Лайфу со слов Игнатенко, что зоолога в Шри-Ланке обвиняют в попытке вывоза редких насекомых. Директор замечает, что Игнатенко даже не пытался доставить жуков в аэропорт для вывоза. — На мой взгляд, это не повод давать такой срок или штраф, о котором сейчас идёт речь (три миллиона рублей штрафа или 40 лет тюрьмы. — Прим. Лайфа). Самое главное, мне кажется, должен быть вопрос умысла. Когда есть какой-то злой умысел — это одно. Но когда не идёт речь о нанесении какого-либо вреда и нарушил что-то неосознанно, то, наверное, надо понять и простить, — рассуждает собеседник Лайфа.

Консульство не отвечает

Директор зоопарка добавил, что готовит обращение в консульство в Шри-Ланке: "Консул был в отпуске и сейчас вернулся. Но пока [мы всё ещё] не можем выйти с ними на связь". Коллеги Игнатенко попросили российское консульство в Шри-Ланке разобраться в ситуации, зоологу ищут местного адвоката, знакомого с законами этой азиатской страны. У российских дипломатов есть опыт вызволения россиян из Шри-Ланки. В 2017 году на родину удалось вернуть группу россиян, задержанную властями Шри-Ланки из-за нарушения правил пребывания в стране.

Цены на жуков

Энтомолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН Борис Коротяев рассказал Лайфу, каких жуков нашёл ростовский зоолог в Шри-Ланке.

— Из всего списка [собранных жуков] интерес могут представлять только златки, их обычно продают за несколько десятков долларов, но это не очень много. Дорогих жуков там мало. Таких, чтобы стоили сотни или тысячи долларов, точно нет. Большинство большой коммерческой стоимости не имеет и в международный список подлежащих охране видов не включено, поэтому за них сажать на 40 лет не стоит. В Шри-Ланке, конечно, есть интересные насекомые, и люди едут туда. Там фауна замечательная и разнообразная, — пояснил Коротяев. По его словам, интерес к фауне Шри-Ланки в кругах исследователей подогревается как раз тем, что правительство островного государства не организует совместных исследований и мало кого допускает к изучению своей фауны.

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Коротяев добавил Лайфу, что в некоторых странах Европы, а также в России можно легально продавать насекомых. — Люди многие этим занимаются, ездят, ловят, продают и потом живут на эти деньги. Что касается нелегального рынка, то таких насекомых музеи приобретать не могут. Сбор должен проходить при соблюдении национальных законов. Просто так можно, конечно, собрать и продать жука. Этим и в Москве занимаются. У кого денег побольше, то едут в Прагу — там у них ярмарки есть. Тысячи долларов могут предложить только за самых крупных усачей или рогачей южноазиатских, южноамериканских или африканских. Есть жук-арлекин, громадный такой, он может за тысячу долларов стоить.

Сорвать орхидею ценою в авто

Случай Игнатенко не единичный. За последние несколько лет арестам в Шри-Ланке подверглись сразу несколько групп российских туристов. В 2012-м граждан России арестовали за сбор орхидей и других экзотических цветов в лесном заповеднике. Россияне возмутились такому отношению и отказались подчиняться, даже укусили за руку сотрудника парка, который пытался их задержать. В итоге местный суд потребовал от россиян выплатить астрономическую сумму — 9,5 тысячи долларов. Причём "нападение" на сотрудника нацпарка и сопротивление при аресте оценили всего в 150 долларов, львиная часть штрафа пришлась на сбор цветов.

Тюрьма Шри-Ланки не похожа на российскую. Фото © Getty Images

В 2015-м россиянина по имени Сергей упекли в тюрьму за ДТП на тук-туке (небольшая мотоповозка для перевозки пассажиров). В 2017 году за решётку отправили российских спортсменов, обвинив их в нарушении миграционного законодательства. Россияне были уверены, что на самом деле причина в их бизнесе — они организовали на острове школу сёрфинга. В один прекрасный момент на виллу спортсменов пришли полицейские, после проверки документов без объяснения причины у всех изъяли паспорта, а затем заточили в переполненную тюрьму, где заключённые спали прямо на полу в условиях полной антисанитарии.

Вообще в Шри-Ланке, как и в других странах Юго-Восточной Азии, довольно жёсткие законы и много запретов, которые могут показаться в России абсурдными, поэтому нередко туристы по незнанию нарушают местные правила. Охотиться туристам запрещено в принципе, как и собирать "живые кораллы" — экзотические цветы. В островном государстве также не принято фотографировать и трогать монахов.

Российский рынок экзотических зверей

Впрочем, в каждой истории может быть две стороны медали. Владелец московской компании "Аквадизайн" Альберт Субботин раньше занимался продажей животных, а теперь разводит рыбок и проектирует морские аквариумы. Он рассказал Лайфу, что в России существует рынок торговли экзотическими животными. Ещё несколько лет назад в Москве свободно работал так называемый птичий рынок, куда браконьеры и везли на продажу редких зверей.

— Везли почти всё! Спрос есть у коллекционеров — вот и привозили. Насекомые тоже могут быть ценностью. Мне, когда я ещё занимался животными, неоднократно предлагали купить бабочек засушенных. Их прикалывают и вставляют в рамочку, а потом продают как картины и сувениры. Есть целый рынок по продаже этих бабочек. Причём довольно большой рынок этой ерунды, — рассказывает Субботин. По его словам, животных и насекомых, занесённых в Международную Красную книгу, ловить запрещено во всём мире (речь идёт о Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). — Но раз что-то запрещено — находятся те, кто пытается этот запрет нарушить, — резюмирует Субботин Лайфу.

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Действительно, незаконная торговля экзотическими животными в России развернулась давно. Ещё в середине 90-х государство приняло план по борьбе с этим явлением. Но победить его до конца всё-таки не удаётся — торговля редкими зверями в стране по-прежнему процветает, но теперь преимущественно онлайн. Продают всё: ручных нильских крокодилов, львят, человекообразных обезьян, кенгуру, удавов. Продавцов не смущает, что животных покупают для содержания в квартирах. Спрос тоже остался, например, животных покупают для фотосессий или контактных зоопарков.

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Жук по цене зарплаты

Нетрудно поверить, что увлечённый исследователь Александр Игнатенко мог попросту не оценить риски сбора жуков в Шри-Ланке. Но легко можно поверить и в версию ланкийской правоохранительной системы...