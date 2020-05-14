Диетологи поддержали выбор россиян, перешедших с чая на кофе

Россияне стали пить больше кофе и кофеиносодержащих напитков, впервые объём потребления подобных напитков превысил объём чая. Диетологи уверены, что это может пойти только на пользу населению. Например, в качестве профилактики болезни Паркинсона.

— Кофеиносодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов, — заявила в эфире НСН кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва.

Другой врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова подчеркнула, что вреден не кофе, а кофеин. И только тогда, когда его употребляют в больших количествах. Умеренное потребление кофе, тем более качественного, не может нанести вреда здоровью.

— Дело в том, что подростки и молодые люди употребляют кофеин в основном не в виде кофе, а в виде энергетиков. И в энергетиках кофеин действительно содержится в огромных количествах. Плюс ко всему энергетики не содержат тех полезных веществ, которые содержатся в самих кофейных зёрнах. Поэтому употребление кофеина — это однозначно вредно, а употребление кофе в умеренном количестве полезно для здоровья, — заявила диетолог.