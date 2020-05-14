По итогам 2019 года потребление кофе, кофейных напитков и смесей в России превысило потребление чая на 40 тысяч тонн. Об этом сообщил РБК гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Так, в минувшем году россияне выпили 180 тысяч тонн напитков, приготовленных из кофе в зёрнах, молотого, растворимого кофе и кофейных смесей, а потребление чая составило 140 тысяч тонн. При этом в последние годы количество выпитого чая и кофе было примерно одинаковым — по 160 тысяч тонн. Чантурия констатировал, что Россия впервые лишилась статуса "чайной страны".

Между тем из сведений Федеральной таможенной службы следует, что в 2019 году в Россию было завезено 413,3 тысячи тонн основных видов кофе и 314,2 тысячи тонн чая. Превосходство кофе над чаем подтвердила исследовательская компания Gfk, по её данным, в 2019 году россияне приобрели для домашнего потребления 110,8 тысячи тонн кофе и 90,6 тысячи тонн чая. Лидерство кофе по продажам в минувшем году также зафиксировали в "Ашане" и "Магните".