НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате крупного ДТП в Индии

В ночное время произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика, перевозившего рабочих.

245

В индийском штате Мадхья-Прадеш в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика с гастарбайтерами погибло восемь человек, ещё 50 оказались ранены. Об этом сообщает местный портал АNI.

Автоавария случилась около трёх часов ночи. Мигранты возвращались домой из западного штата Махараштра. Раненых доставили в местный госпиталь, им оказывается помощь.

Фото © ANI

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Отметим, власти нескольких индийских штатов недавно сняли ограничения на проезд через границы регионов, введённые ранее из-за коронавируса. Это стало причиной возвращения домой большого числа гастарбайтеров, потерявших работу и застрявших в чужих областях после введения 25 марта карантинных мер.

Ранее Лайф сообщал, что более 25 человек погибли при вооружённом столкновении в Судане.

Выбор редакции

Loading...