Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате крупного ДТП в Индии

🇮🇳 14 buruh migran tewas dalam kecelakaan di jalan di Uttar Pradesh, Madhya Pradesh ketika kembali ke rumah.https://t.co/WVsV9ChpML pic.twitter.com/dyFTjPVsUY — twitpos🦜™ (@twitpos) May 14, 2020

В индийском штате Мадхья-Прадеш в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика с гастарбайтерами погибло восемь человек, ещё 50 оказались ранены. Об этом сообщает местный портал АNI.

Автоавария случилась около трёх часов ночи. Мигранты возвращались домой из западного штата Махараштра. Раненых доставили в местный госпиталь, им оказывается помощь.

Фото © ANI

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Отметим, власти нескольких индийских штатов недавно сняли ограничения на проезд через границы регионов, введённые ранее из-за коронавируса. Это стало причиной возвращения домой большого числа гастарбайтеров, потерявших работу и застрявших в чужих областях после введения 25 марта карантинных мер.