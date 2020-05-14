В ПФР дали рекомендации по подаче заявлений на получение выплат семьям с детьми

Из-за перегрузки портала госуслуг стоит подождать с подачей заявления на получение выплат семьям с детьми от трёх до 15 лет.
Такое мнение высказали в Пенсионном фонде России (ПФР), сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в организации.
— Советую подавать заявку через два дня (15 мая. — Прим. Лайфа), так как сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объёме, — рассказал собеседник агентства.
Обратиться за получением выплаты россияне могут с 12 мая. Для этого необходимо подать заявление дистанционно через портал госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда и МФЦ. Однако из-за большого количества желающих сервис работал с переменным успехом. Эта ситуация вызвала критику со стороны президента России Владимира Путина. В Минкомсвязи объяснили проблемы с работой портала рекордом посещаемости.