НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ПФР дали рекомендации по подаче заявлений на получение выплат семьям с детьми

Сейчас работа портала ещё не до конца восстановлена из-за рекорда посещаемости.

3418

Фото © LIFE

Из-за перегрузки портала госуслуг стоит подождать с подачей заявления на получение выплат семьям с детьми от трёх до 15 лет.

Такое мнение высказали в Пенсионном фонде России (ПФР), сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в организации.

Советую подавать заявку через два дня (15 мая. Прим. Лайфа), так как сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объёме, — рассказал собеседник агентства.

Обратиться за получением выплаты россияне могут с 12 мая. Для этого необходимо подать заявление дистанционно через портал госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда и МФЦ. Однако из-за большого количества желающих сервис работал с переменным успехом. Эта ситуация вызвала критику со стороны президента России Владимира Путина. В Минкомсвязи объяснили проблемы с работой портала рекордом посещаемости.

Выбор редакции

Loading...