В ПФР дали рекомендации по подаче заявлений на получение выплат семьям с детьми

Из-за перегрузки портала госуслуг стоит подождать с подачей заявления на получение выплат семьям с детьми от трёх до 15 лет.

Такое мнение высказали в Пенсионном фонде России (ПФР), сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в организации.

— Советую подавать заявку через два дня (15 мая. — Прим. Лайфа), так как сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объёме, — рассказал собеседник агентства.