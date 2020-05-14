В Мексике почти сто человек за две недели погибли от отравления нелегальным алкоголем

В четырёх штатах Мексики зафиксирована смерть как минимум 90 человек, которые отравились контрафактным алкоголем. Суррогат из агавы и денатурированного спирта местные жители покупали в прошлые выходные, когда официальная продажа была приостановлена из-за празднования Дня матери.

В муниципалитете Пуэбла отравилось 54 человека, из них скончалось — 42, остальные попали в больницу в тяжёлом состоянии, сообщило руководство региона. Было изъято более 200 литров нелегального спиртного.

В соседнем штате Морелос власти заявили о смерти девяти человек, однако родственники сообщили местным СМИ ещё о двадцати летальных исходах. Люди покупали контрафактные напитки с рук или в нелегальных торговых точках.

Министерство здравоохранения штата Халиско сообщило, что первые случаи отравления фальсифицированным алкоголем произошли между 9 и 11 мая, погибло как минимум шесть человек. Аналогичный случай произошёл в апреле, тогда в больницы были доставлены граждане, употребившие метанол, в разные дни умерло 27 местных жителей.

Местные издания также отметили несколько случаев отравления в общине майя на полуострове Юкатан. Вместо того чтобы праздновать День матери, жители хоронили как минимум пятерых людей, скончавшихся спустя сутки после употребления алкоголя, купленного якобы в областном центре на разлив. Ещё несколько пострадавших были доставлены в больницу с симптомами тяжёлой интоксикации и потерей зрения.

Власти штатов уже начали проверку по факту происшествия, был направлен запрос в Генеральную прокуратуру. Нелегальное спиртное конфискуется, выясняются пути его происхождения, виновные получают наказания.