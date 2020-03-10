В Иране более 35 человек погибли из-за отравления контрафактным алкоголем

По меньшей мере 36 человек скончались в результате отравления контрафактным алкоголем в иранской провинции Хузестан. Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на местный Университет медицинских наук Ахваза.

По словам председателя высшего учебного заведения, к утру вторника, 10 марта, 36 человек скончались из-за употребления палёного спиртного. Средний возраст погибших составляет 31 год.

Всего же, по его словам, с признаками сильнейшей интоксикации в больницы провинции обратилось 170 человек.

Ранее Лайф сообщал, что семеро жителей иранской провинции Альборз погибли, выпив спирт для защиты от коронавируса.

Как сообщал Лайф, коронавирус 2019-nCoV распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч. При этом Россия до сих пор входит в число стран, где сравнительно небольшое число инфицированных (менее 20 человек) и уже есть выздоровевшие.

За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странные. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет". Некоторые иранские эксперты полагают, что именно в этом мифе кроется причина того, почему граждане некоторых стран, в том числе Исламской Республики, массово употребляют алкоголь и нередко травятся им.