Семь иранцев погибли, выпив спирт для защиты от коронавируса

Семеро жителей иранской провинции Альборз погибли от отравления метиловым спиртом. Как сообщает ISNA со ссылкой на местные власти, люди употребляли яд, считая, что таким образом смогут защититься от заражения коронавирусом нового типа.

— К сожалению, несколько человек отравились спиртом, к настоящему моменту семеро скончались. Эти люди, поддавшись информации из интернет-пространства, считая, что это поможет противодействовать коронавирусу как лекарство, потребляли метанол, — сообщил представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.

По данным иранских властей, всего в стране было подтверждено 6566 случаев заражения. Из них в 2134 случаях удалось побороть болезнь. В то же время в Иране зафиксировано 194 летальных исхода от заболевания.

Как сообщал Лайф, коронавирус 2019-nCoV распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч. При этом Россия до сих пор входит в число стран, где очень небольшое число заболевших — менее 20 человек, уже есть выздоровевшие. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странные. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".

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