Москвичей 14 мая ждёт небольшой дождь и до плюс 15 градусов

Жителей Москвы 14 мая ждёт облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров днём повысятся до 13–15 градусов, а вот в ночное время столицу ждёт похолодание сразу на 11 градусов — до плюс четырёх — и местами небольшой дождь.

В Подмосковье также не предвидится никаких аномалий в дневное время. Температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. Но ночью на улице окажется ещё холоднее, чем в Москве, — столбики термометров упадут до отметки плюс один градус.

Ветер жителей ожидает юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.