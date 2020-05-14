Кинологи рассказали, как правильно завести собаку

В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, как правильно нужно заводить собаку. Первым делом следует позаботиться о безопасности щенка.

Президент РКФ Владимир Голубев отметил, что сейчас, в режиме самоизоляции, самые подходящие дни для того, чтобы завести лучшего друга человека, ведь у вас будет время познакомиться с ним и изучить его повадки.

Перед тем как собака приедет домой, нужно разобраться с проводами и кабелями, которые лежат на полу. Их необходимо провести по верху или спрятать под короб.

— Если это невозможно, поставьте мебель таким образом, чтобы она закрыла щенку доступ к проводам, — передаёт сообщение РКФ РИА "Новости".

Также нужно убрать стеклянную посуду, бытовую химию и мелкие предметы. Кроме того, важно определиться с "собачьим местом", которое пёс должен выбрать сам.

— Для этого можно приобрести клетку, которая впоследствии станет таким комфортным домом для питомца, или мягкую лежанку. Когда собака появится у вас в доме, внимательно проследите, где она чаще всего отдыхает, и поставьте клетку в это место, — уточнили кинологи.

Для щенка рекомендуется обзавестись пелёнками и чистящими средствами на основе энзимов. В доме также необходимо иметь место, где животное сможет сходить в туалет.

Хозяину собаки следует приобрести два поводка — длинный и короткий, также нужно не забыть про ошейник. А при его покупке, главное, позаботиться об адреснике со своими контактами.

В доме кинологи советуют поставить две миски — для воды и еды. Для этого лучше всего подойдут керамические или металлические, такую посуду собака не сможет сгрызть. Воду в миске важно обновлять регулярно и следить за её свежестью. Также владельцам необходимо купить средства для ухода за питомцем: щётку для шерсти, шампунь для мытья, зубную пасту, лосьоны для чистки глаз и ушей.

Животные понимают ритуалы. Их необходимо соблюдать так же, как и режим дня. Пёс должен понимать, что вы собираетесь на прогулку, — используйте определённую обувь, поводок, одну и ту же команду. Ритуалы нужны ещё и для того, чтобы успокоить питомца и снять стресс.

— Важно, чтобы данные ритуалы вводили хозяева, а не собака. В противном случае вы можете оказаться в ситуации, что питомец будет диктовать вам, когда его необходимо кормить и выгуливать, мешая привычному укладу жизни, — уточнили в РКФ.

В первый год владения щенком желательно чётко осознавать свои возможности. Думать о возможном переезде следует только тогда, когда питомец адаптируется и у него появится привязанность к семье. Кинологи напомнили, что вы берёте ответственность за жизнь и здоровье собаки, когда она оказывается у вас дома.

А в первый день пребывания, отметили в РКФ, псу лучше дать пространство, чтобы он мог изучить обстановку и привыкнуть к запахам. Не стоит быть навязчивым, собака должна сама проявить к вам интерес, для этого с ней можно пообщаться, поиграть или дать лакомство.