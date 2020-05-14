"Нас обдурили в очередной раз". Депутат Рады раскрыл кредитный обман МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сообщил об обмане МВФ в отношении Украины после принятия закона о банковском регулировании.

— Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита Международного валютного фонда просто поменяли. Кредит stand-by, который теперь придумали, — это вообще кредит, не направленный на развитие, — отметил Рабинович в эфире канала NewsOne.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" уточнил, что деньги стране будут давать только на выплату процентов по предыдущим кредитам. Депутат признался, что изменил отношение к партии Владимира Зеленского "Слуга народа", назвав её программу, несущей разруху. Он определил этот день очередным печальным в истории Украины.

— Он печальный в первую очередь потому, что в очередной раз мы преодолели ещё одно дно, - заверил Рабинович.

По словам депутата, в мире на сегодняшний день нет ни одной страны, которая была бы "готова так прогнуться" и уничтожить основы и конституцию.

Украина просит у МВФ кредит на полтора года в размере пяти миллиардов долларов для борьбы с последствиями коронавируса. Однако переговоры Киев сможет продолжить только с условием принятия закона о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатёжеспособных банков. Рада приняла законопроект, но его ещё должен подписать президент.