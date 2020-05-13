Рекорд посещаемости. В Минкомсвязи объяснили проблемы с работой портала госуслуг

Министерство коммуникации и связи предполагало высокую нагрузку на портал государственных услуг, а потому в рекордные сроки реализовало на площадке отдельный раздел для приёма заявок на получение выплат на детей в связи с пандемией коронавируса. Для этого был выведен отдельный домен, и форма показала свою востребованность, однако на портал зашло рекордное количество людей. Так проблемы с работоспособностью сайта госуслуг объяснил заместитель министра связи Олег Качанов.

— Мы получили очень высокую нагрузку на портал. Она превышает в десять раз среднестатистическую, которая и так была повышена в последний месяц. Рекорд посещаемости портала госуслуг. Мы проводим серьёзный комплекс услуг по стабилизации работы портала и максимально лёгкой форме подачи, — заявил представитель ведомства.

Замминистра также сообщил, что параллельно специалистами портала наблюдается проблема с намеренными хакерскими атаками на ресурс.

— На фоне общего трафика они (хакерские атаки. — Прим. ред.) создают не столь серьёзную нагрузку, но создают проблему. С ними борются и отсекают паразитные атаки, — добавил Олег Качанов.

Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин сегодня раскритиковал работу портала государственных услуг, который не справился с наплывом обращений от россиян по поводу получения выплат на детей в связи с пандемией коронавируса.