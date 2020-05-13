Украинская правозащитница заявила о "складе" младенцев, которых из-за эпидемии не могут отдать за рубеж

В отеле Киева находится 46 младенцев, рождённых суррогатными матерями, которых не смогли передать иностранцам из-за карантина. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

— В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространён видеоролик, на котором демонстрируется 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети — рождённые методом суррогатного материнства иностранных граждан различных стран, — написала она в своём Telegram-аккаунте.

По её словам, это подтверждает то, что клиника массово и систематически предоставляет услуги суррогатных матерей, а технологии суррогатного материнства рекламируются как "товар высокого качества". По мнению Денисовой, государство не принимает должных мер по защите прав детей, а Украина становится страной — донором рождения детей иностранцам.



Она подчеркнула, что суррогатное материнство на Украине — это проблема, которая требует комплексного и немедленного реагирования. Это приводит к ситуациям, при которых страна не в силах проконтролировать судьбу детей и при необходимости защитить своих граждан.

— Дети на Украине не должны быть объектами торговли людьми, — добавила Денисова.



