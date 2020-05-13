Козак слетал в Берлин на переговоры по ситуации на Украине

В Берлине прошли переговоры между Россией и Германией по вопросам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Инициатором диалога выступила германская сторона, которая пригласила замглавы Администрации Президента РФ Дмитрия Козака с однодневным визитом в столицу. По его словам, переговоры прошли конструктивно и в деловом ключе.

— Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошёл конструктивно и в деловом ключе, — рассказал Козак.

Он добавил, что в ходе диалога участниками был достигнут ряд соглашений по взаимным действиям с целью мирного урегулирования конфликта, и выразил надежду на то, что эти соглашения станут дополнительным стимулом для решения проблемы в "нормандском формате".