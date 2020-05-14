Эксперты рассказали об участившихся "сексуальных вымогательствах" в Сети

С введением режима самоизоляции резко возросло количество кибератак, получивших название sextortion ("сексуальное вымогательство"). Через специальные программы подключаются к веб-камере пользователя и получают интимные кадры, а затем требуют выкуп за них. В случае отказа оплатить злоумышленники грозятся разослать снимки всем его контактам, сообщает РИА "Новости".

— Главная угроза здесь заключается в том, что приватные фотографии, видео или сообщения могут стать не столь приватными, — отметил эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов.

Преступники постоянно ищут новые способы выманить деньги у жертвы и совершенствуются. Директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов отмечает, что на сегодняшний день сложно оценить реальные масштабы "сексторшена".

Как правило, преступники в качестве доказательства получения доступа к приватным файлам показывают пользователю, что им известен пароль от его электронной почты, который они получили после утечек баз данных в Даркнет. Технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров рассказал, что пароль от почты является сигналом для человека о том, что у хакера якобы может быть доступ к его камере, и многие из-за этого теряются.

Специалист рекомендовал не делать этого, так как зачастую у хакеров нет доступа к данным, а пароль лишь создаёт ложную видимость. Он уточнил, что подобные атаки рассчитаны на массовость, если кто-то поверит письму мошенников, то преступники получат большие деньги. Примерная сумма выкупа, по словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Фёдорова, от 1900 до 7000 долларов. Оплату часто требуют в биткоинах.

В один голос эксперты призывают не паниковать в данной ситуации и не перечислять хакерам деньги. Для профилактики можно сменить пароль и скрыть списки контактов в социальных сетях.