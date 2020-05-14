Россияне рассказали, как на их браке сказался режим самоизоляции

Почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что его отношения в браке во время режима самоизоляции улучшились. При этом 6% респондентов заявили, что семейные отношения просто стали лучше, а 13% опрошенных во время сидения дома убедились, что их половинка — лучший человек в мире. Об этом говорят результаты опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

А вот 10% россиян пришли к выводу, что их семейные отношения резко ухудшились. Что примечательно, мужчины заявляют об этом чаще, чем женщины, — 8% и 5% респондентов соответственно. О разводе задумались 3% россиян.

Но большинство россиян (58%) считают, что самоизоляция никак не повлияла на их семейные отношения, которые по-прежнему хорошие. 4% респондентов уверены, что их отношения такие же плохие, как и были до ситуации с коронавирусом.