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Умерла звезда из советского фильма "А зори здесь тихие"

За свою творческую жизнь Алла Мещерякова снялась в 80 кинолентах.

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Фото © m.kino-teatr.ru

Ушла из жизни актриса Алла Мещерякова, которая получила известность, снявшись в фильме "А зори здесь тихие". Эту трагическую новость сообщил Союз кинематографистов РФ. Артистки не стало ещё 11 мая, но известно об этом стало только сейчас. Алле Мещеряковой было 78 лет.

Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности, — отметили в Союзе кинематографистов.

За всю свою жизнь актриса снялась в 80 лентах. В кино она начала сниматься с 1964 года. Первый фильм, в котором сыграла актриса, — "Страницы первой любви" режиссёра Марка Орлова. Также среди её работ "А зори здесь тихие", где она исполнила роль Марии Никифоровны. Кроме того, Мещерякова появилась в фильмах "Ксения, любимая жена Федора", "Калина красная", "Ищу человека", "На полустанке", "Вальс". Одна из её последних работ — в телесериале "Оптимисты".

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