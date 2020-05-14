Умерла звезда из советского фильма "А зори здесь тихие"

Ушла из жизни актриса Алла Мещерякова, которая получила известность, снявшись в фильме "А зори здесь тихие". Эту трагическую новость сообщил Союз кинематографистов РФ. Артистки не стало ещё 11 мая, но известно об этом стало только сейчас. Алле Мещеряковой было 78 лет.
— Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности, — отметили в Союзе кинематографистов.
За всю свою жизнь актриса снялась в 80 лентах. В кино она начала сниматься с 1964 года. Первый фильм, в котором сыграла актриса, — "Страницы первой любви" режиссёра Марка Орлова. Также среди её работ "А зори здесь тихие", где она исполнила роль Марии Никифоровны. Кроме того, Мещерякова появилась в фильмах "Ксения, любимая жена Федора", "Калина красная", "Ищу человека", "На полустанке", "Вальс". Одна из её последних работ — в телесериале "Оптимисты".