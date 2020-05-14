Умерла звезда из советского фильма "А зори здесь тихие"

Ушла из жизни актриса Алла Мещерякова, которая получила известность, снявшись в фильме "А зори здесь тихие". Эту трагическую новость сообщил Союз кинематографистов РФ. Артистки не стало ещё 11 мая, но известно об этом стало только сейчас. Алле Мещеряковой было 78 лет.

За всю свою жизнь актриса снялась в 80 лентах. В кино она начала сниматься с 1964 года. Первый фильм, в котором сыграла актриса, — "Страницы первой любви" режиссёра Марка Орлова. Также среди её работ "А зори здесь тихие", где она исполнила роль Марии Никифоровны. Кроме того, Мещерякова появилась в фильмах "Ксения, любимая жена Федора", "Калина красная", "Ищу человека", "На полустанке", "Вальс". Одна из её последних работ — в телесериале "Оптимисты".