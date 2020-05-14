Пропавшие на Чукотке мальчики могли задохнуться под снегом

Дети, пропавшие два дня назад в посёлке Беринговский на Чукотке, могли задохнуться под слоем снега. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Там добавили, что каких-либо ран или синяков на телах мальчиков обнаружено не было. По предварительным данным, причина смерти — асфиксия.

Тела шестилетнего Ильи и семилетнего Алексея были обнаружены 12 мая в непосредственной близости от их дома. По факту их смерти следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, тревогу родители забили, когда вечером ребята не вернулись с прогулки. Детей искали почти 60 человек, в том числе полиция, сотрудники Росгвардии и волонтёры.