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ФСБ нагрянула с обысками в Минсельхоз Пензенской области

Проверка проводится в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств.

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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков. Фото © Правительство Пензенской области

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании Правительства Пензенской области. Как сообщили в региональном управлении службы, следственные мероприятия связаны с деятельностью главы областного Минсельхоза Андрея Бурлакова и связанных с ним лиц.

— Подтверждаем информацию, проводятся обыски. Идут следственные действия в отношении министра сельского хозяйства и ряда должностных лиц, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Следственные мероприятия проводятся в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве и хищении бюджетных средств. Другие подробности в УФСБ раскрывать не стали.

Ранее обыски прошли у вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина в рамках уголовного дела о хищении более 130 миллионов рублей.

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