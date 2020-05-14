ФСБ нагрянула с обысками в Минсельхоз Пензенской области

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании Правительства Пензенской области. Как сообщили в региональном управлении службы, следственные мероприятия связаны с деятельностью главы областного Минсельхоза Андрея Бурлакова и связанных с ним лиц.

— Подтверждаем информацию, проводятся обыски. Идут следственные действия в отношении министра сельского хозяйства и ряда должностных лиц, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Следственные мероприятия проводятся в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве и хищении бюджетных средств. Другие подробности в УФСБ раскрывать не стали.