Житель Подмосковья обнёс магазин из-за желания выпить и попал на видео

Видео © ГУ МВД России по Московской области
В Подмосковье местный житель взломал продуктовый магазин и вынес из него деньги, продукты и алкоголь. Сам он был сильно пьян, "работал" прямо под камерами наблюдения, в связи с чем был оперативно задержан полицией.
Инцидент произошёл в городе Серебряные Пруды. Как рассказал сам 40-летний похититель, на кражу он пошёл, потому что хотел выпить. Злоумышленник вскрыл все кассы, набрал продуктов, прихватил пару бутылок алкоголя и покинул магазин. Задержали его наутро в его собственном доме. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Лента новостей
"Безответственность". Омбудсмен предложила спросить с директора приюта, где сотрудница издевалась над детьми
сегодня в 11:25
На главу Минсельхоза Пензенской области завели уголовное дело
сегодня в 11:15
Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз
сегодня в 11:05
— Установлено, что злоумышленник в ночное время разбил стекло входной двери и незаконно проник в помещение супермаркета, расположенного на площади Советская, откуда похитил продукты питания, алкогольную и табачную продукцию, после чего с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном городе Одинцово группа неизвестных с оружием ворвалась на склад с медицинскими изделиями и вынесла электронные градусники и медицинские маски на 60 миллионов рублей, а также мобильные телефоны и наличность на сумму 210 000 рублей.