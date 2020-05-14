Житель Подмосковья обнёс магазин из-за желания выпить и попал на видео

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В Подмосковье местный житель взломал продуктовый магазин и вынес из него деньги, продукты и алкоголь. Сам он был сильно пьян, "работал" прямо под камерами наблюдения, в связи с чем был оперативно задержан полицией.

Инцидент произошёл в городе Серебряные Пруды. Как рассказал сам 40-летний похититель, на кражу он пошёл, потому что хотел выпить. Злоумышленник вскрыл все кассы, набрал продуктов, прихватил пару бутылок алкоголя и покинул магазин. Задержали его наутро в его собственном доме. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

— Установлено, что злоумышленник в ночное время разбил стекло входной двери и незаконно проник в помещение супермаркета, расположенного на площади Советская, откуда похитил продукты питания, алкогольную и табачную продукцию, после чего с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.