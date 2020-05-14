СКР возбудил уголовное дело по факту публикации фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма. Поводом для этого стала публикация неизвестными фото нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн", а также на иных платформах по увековечиванию памяти о Победе в Великой Отечественной войне и её участниках.

— Неизвестные лица с целью одобрения нацистских преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлён якобы полковник Алексеев В.М. Кроме того, неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с изображением Гитлера, сопроводив комментарием о том, что на нём запечатлён якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо, — сообщили в СКР.

Как добавили следователи, принимаются все необходимые меры для установления личностей, причастных к преступлению. Кроме того, ведомство проверит и иные попытки помешать проведению данной виртуальной акции.