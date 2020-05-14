В апреле средняя сумма ипотечного кредита россиян снизилась на 10%

Из-за ситуации с коронавирусом банки приняли более жёсткую политику в выдаче ипотеки, поэтому средняя сумма кредита на жильё в апреле упала на 10%. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительную статистику бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, сумма среднего ипотечного кредита в апреле снизилась с 2,75 миллиона рублей до 2,48 миллиона рублей. При этом в этом месяце цены на жильё выросли, поэтому и сумма ипотеки должна была вырасти. Но банки начали отсеивать заёмщиков, у которых в сложившейся ситуации могут возникнуть проблемы с погашением кредита. В основном речь идёт о жителях крупных городов с дорогим жильём, где действует режим строгой самоизоляции.

— Ряд заёмщиков предпочитал сразу инвестировать в покупку чуть более высокую сумму собственных средств либо выбирал менее дорогую квартиру, опасаясь брать в текущих условиях кредиты на крупные суммы и длительные сроки, — отметил директор направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.