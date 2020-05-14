Сотрудница приюта в Уфе признала вину в издевательствах над детьми

В Уфе 24-летняя сотрудница социального приюта, которая унижала и обзывала дошколят на камеру, дала признательные показания. Однако, по словам источника Лайфа, Адиля так и не смогла объяснить цель своих выходок.

В отношении девушки уже возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. После скандала она была отстранена от работы и помещена под домашний арест. Руководство приюта теперь переживает за собственную судьбу — прокуратура завела в отношении директора учреждения административное дело по статье "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".