Спалилась. Звезду "Игры престолов" Софи Тёрнер впервые запечатлели беременной

Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", беременна. Притом слухи о том, что Тёрнер вскоре может стать матерью, муссировались в прессе уже несколько месяцев. Но ни сама 24-летняя актриса, ни её 30-летний супруг, основатель музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонас, не подтверждали эту информацию.

Как сообщает портал "Дни.ру", из-за пандемии коронавируса пара не так часто покидала собственный дом. Однако папарацци всё же удалось запечатлеть артистов во время небольшой прогулки. На фото явно виден округлившийся живот Софи Тёрнер.

После публикации снимков фанаты пары поспешили также в шутку заметить, что Джо Джонас тоже в положении, намекая на его явно увеличившийся вес.