"Хобби переросло в дело жизни". Коллеги — о россиянине, которому грозит 40 лет за собирание жуков на Шри-Ланке

Коллеги из ростовского зоопарка шокированы историей зоолога Александра Игнатенко на Шри-Ланке, которому грозит 40 лет тюрьмы из-за подобранных на дороге мёртвых жуков. По их словам, Александр — очень хороший человек, а профессия для него – дело всей жизни.

— Александр Сергеевич — очень хороший руководитель, энтомолог, зоолог, знаток своего дела и человек, который живёт своей профессией. Для нас новость о его задержании была довольно шокирующей. Его увлечение энтомологией зародилось довольно давно. Это тот случай, когда хобби переросло в дело жизни, профессию, – заявила Лайфу Дарья Ковалёва.

Фото © Facebook / Александр Игнатенко

Помимо работы в зоопарке Александр занимается научной деятельностью: пишет статьи, участвует в съездах энтомологов, ездит на научные конференции. Собеседница Лайфа говорит, что коллега периодически выходит с ними на связь через мессенджеры, однако сейчас вестей от него нет. Она связывает это с погодой на Шри-Ланке.