Боец выбил зуб своему оппоненту, а белорус Орловский победил в юбилейном поединке на турнире UFC

Запатентованный фаворит главного события шоу Энтони Смит оказался попросту не готов к пяти раундам схватки с ветераном октагона из Бразилии Гловером Тейшейрой. К чести американца стоит отметить, что он полностью оправдал своё прозвище Львиное Сердце, стоически выдерживая избиение, которому его подверг противник…

Для 31-летнего Смита бой против 40-летнего оппонента должен был стать если уж не лёгкой прогулкой, то, по крайней мере, подтверждением своего статуса в полутяжёлом дивизионе UFC и претензией на "титульник". Но, как это зачастую бывает в спорте, недооценка соперника иногда оборачивается кошмарным фиаско. Сложно сказать, действительно Энтони недооценил Тейшейру или всё дело в скомканной подготовке на фоне коронавируса?

Американский боец уверенно начал поединок, продемонстрировав желание завершить бой как можно скорее. Но южноамериканец оказался готов к наскокам противника, раз за разом выдерживая тяжёлые удары хозяина октагона. В свою очередь Гловер не исполнял роли жертвы, ожесточенно огрызаясь в стойке. Очень близкий раунд, но всё же он, как и второй, остался за более молодым спортсменом. В третьей пятиминутке всё изменилось. "Бензобак" Смита оказался заметно опустошён.

Львиное Сердце попросту встал, а точнее — лёг после первого же пропущенного удара в середине схватки. Весь третий раунд бразилец провёл с Энтони, нещадно разбивая его в маунте градом ударов и угрожая болевыми приёмами. В четвёртом раунде форменное избиение со стороны ветерана из Бразилии продолжилось. Тейшейра превратил симпатичное лицо Смита, который передвигался по клетке в этот момент в режиме "зомби", в кровавое месиво. По-хорошему, рефери необходимо было уже останавливать схватку, позаботившись о здоровье бойца… Который, кстати, потерял свой зуб! В финальном раунде всё же рефери опомнился, остановив бой на исходе первой минуты.

Glover Teixeira wins by TKO +700 over Anthony Smith



pic.twitter.com/04nIcObJNX — Barstool Bets (@barstoolbets) May 14, 2020

Неожиданное и абсолютно необязательное поражение для топового Смита, которому теперь необходимо всё начинать сначала. А что касается сегодняшнего триумфатора, то Гловер доказал, что в свои сорок ещё способен биться на самом высоком уровне. Нынешняя победная серия Тейшейры впечатляет: Карл Роберсон, Ион Куцелаба, Никита Крылов, Энтони Смит. Бразилец врывается в титульную гонку, и не исключено, что следующее выступление для него станет претендентским. Однажды южноамериканец уже заходил в клетку с великим и ужасным Джоном Джонсом. Шесть лет назад чемпион победил Тейшейру единогласным решением. Что ж, в 2020 году шансов у ветерана, как это ни странно, может быть гораздо больше.

В последнее время Супермен не впечатляет, на протяжении трёх крайних поединков находясь на грани от поражения… Порадовал своих многочисленных поклонников и другой ветеран — 41-летний Андрей Орловский. Питбуль примерил роль гейткипера тяжёлого дивизиона, став экзаменатором для дебютанта Филипе Линса.

Andrei Arlovski beats Philipe Lins on points 🥊⠀

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OUCH! Lins landed this below the belt low kick in the 2nd Round 😳⠀

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Credit - UFC and BT Sport ⠀

⠀#UFC pic.twitter.com/Lsgmqi8FoD — GlovesUpGlobal (@GlovesUpGlobal) May 14, 2020

Равный и довольно активный поединок завершился победой единогласным решением белоруса. Браво, Андрей, и с "юбилеем"!

UFC Fight Night 171

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