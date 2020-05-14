Красотка Калинская рассталась со звёздным теннисистом. В чем причина их разлада?

Летом прошлого года стало известно о романе 21-летней восходящей звезды нашего тенниса Анны Калинской с амбициозным спортсменом Ником Кирьосом. 25-летний австралиец греческого происхождения основных успехов достиг на юниорском уровне, где был даже первой ракеткой. Сейчас же он больше известен своим характером и скандалами. Кирьос любит устроить шоу на корте, вступать в чужие скандальные истории, критиковать своих коллег в соцсети, а поспорить с судьями для него вообще привычное дело. В мире тенниса за ним закрепилась слава главного хулигана.

Именно такого плохого парня и выбрала молодая россиянка. Кирьос, правда, первым обратил внимание на красивую теннисистку на одном из турниров. Следом он подписался на её страницу в "Инстаграме", где завалил лайками и комментариями. Уже тогда внимательные подписчики распознали начало романа. Позже Ник был замечен в команде Калинской перед соревнованиями, а затем болел за неё на трибуне.

Правда, афишировать отношения пара не стремилась. В разгар романа Ник даже умудрился прокомментировать свою неудачную игру странным образом, вызвав ряд вопросов.

Я потерял концентрацию. Увидел страшно горячую тёлочку на трибуне. Нет, серьёзно, готов прямо сейчас на ней жениться Ник Кирьос

Открыто о романе Ник и Анна заговорили только осенью. Кирьос опубликовал фотографию с Калинской с подписью: "Моё лицо, когда я вижу, как ты снова делаешь свои штучки".

Перед Новым годом Калинская и Кирьос впервые публично поругались. Ник опубликовал фото с другой девушкой. Анна пройти мимо этого не смогла и прокомментировала пост: "Купи подруге новые джинсы".

Well then....Guess Kyrgios & Kalinskaya are done 😂😂 pic.twitter.com/hh9dbwGRnB — Due_tennis321 (@DTennis321) December 2, 2019

Следом Ник прокомментировал её публикацию, на что Анна написала ему: "Сатана, изыди из моего инстаграма". После чего они удалили свои комментарии и отписались друг от друга. Но их история на этом не закончилась.

Ещё недавно (в марте) Анна и Ник посетили матч НБА в Лос-Анджелесе "Лейкерс" — "Бруклин Нетс". Казалось, что все ссоры позади...

На днях подписчики спросили Калинскую о Кирьосе. Она сообщила, что они расстались.

— Мы расстались. Мы больше не друзья. Я понимаю, что у Ника много фанатов, это круто, но я не собираюсь говорить о нём. Отнеситесь к этому с уважением, пожалуйста. Спасибо, — написала Анна.

Калинская также опубликовала чёрно-белую фотографию, подписав её — "Оставь меня в покое".