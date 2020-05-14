"Безответственность". Омбудсмен предложила спросить с директора приюта, где сотрудница издевалась над детьми

С малышами из уфимского приюта сразу после появления матерного видео начали работать специалисты, тревожных сигналов у детей выявлено не было, сообщила Лайфу уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Милана Скоробогатова. По её мнению, инцидент с воспитательницей стал следствием халатности.
— Если изначально допускается халатность, безответственность, это обязательно будет развиваться по своим законам. Дети и так живут в депривации, то есть лишены самых близких людей — мамы и папы. К таким детям должна быть проявлена гиперзабота, гиперчувствительность, нежность, любовь и тепло. Допускать до работы людей, которые не могут это донести в силу своего состояния, жизненного опыта, возраста, наверное, было непредусмотрительно, — считает омбудсмен.
Видео © VK / "Плохие новости"
24-летняя воспитательница показала поведение, которое недопустимо в общении ни с обычными детьми, ни тем более с воспитанниками приютов, уверена Скоробогатова. Вместе с тем она отметила, что с малышами не произошло ничего, за что можно было бы переживать, потому что на видео очень быстро отреагировали.
Собеседница Лайфа также заявила о необходимости провести работу с директором каждого конкретного детского дома и приюта, которые находятся на самоизоляции с двухнедельным проживанием со взрослыми.
Как ранее писал Лайф, 24-летняя сотрудница приюта в Уфе опубликовала в соцсетях видео, на котором она заставляет девочку ударить трёхлетнего мальчика, унижает малышей и ругается при них матом. Девушка посчитала забавным издевательства над детьми, но после волны критики поспешила кадры удалить. Однако широкой огласки уже было не избежать. Против воспитательницы завели уголовное дело, от работы с детьми она отстранена.