"Безответственность". Омбудсмен предложила спросить с директора приюта, где сотрудница издевалась над детьми

С малышами из уфимского приюта сразу после появления матерного видео начали работать специалисты, тревожных сигналов у детей выявлено не было, сообщила Лайфу уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Милана Скоробогатова. По её мнению, инцидент с воспитательницей стал следствием халатности.

— Если изначально допускается халатность, безответственность, это обязательно будет развиваться по своим законам. Дети и так живут в депривации, то есть лишены самых близких людей — мамы и папы. К таким детям должна быть проявлена гиперзабота, гиперчувствительность, нежность, любовь и тепло. Допускать до работы людей, которые не могут это донести в силу своего состояния, жизненного опыта, возраста, наверное, было непредусмотрительно, — считает омбудсмен.

24-летняя воспитательница показала поведение, которое недопустимо в общении ни с обычными детьми, ни тем более с воспитанниками приютов, уверена Скоробогатова. Вместе с тем она отметила, что с малышами не произошло ничего, за что можно было бы переживать, потому что на видео очень быстро отреагировали.

Собеседница Лайфа также заявила о необходимости провести работу с директором каждого конкретного детского дома и приюта, которые находятся на самоизоляции с двухнедельным проживанием со взрослыми.