Петров рассказал о лучшем поцелуе на съёмочной площадке за всю карьеру

Российский актёр театра и кино Александр Петров признался, какой поцелуй в кино за всю историю съёмок ему понравился больше всего. Оказалось, это была романтическая сцена с Марией Ароновой на съёмках фильма "Лёд 2". Об этом Петров рассказал в эфире программы "Морозова хочет знать" на радиостанции Energy.

— У нас есть прекрасный поцелуй с Марией Ароновой. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Если бы на "Золотом орле" была номинация "Лучший поцелуй", мы бы выигрывали её каждый год. Просто потому, что "переплюнуть" этот поцелуй очень тяжело. Сердце стучало у меня, у Маши, — рассказал Петров.

Мария Аронова и Александр Петров на съёмках "Лёд 2". Фото © Кинопоиск

В жизни Александр Петров встречается с 25-летней актрисой Стасей Милославской. Пара долгое время скрывала от поклонников свои чувства друг к другу, а после появления на публике звёзды стараются не выносить на обсуждение свои отношения.