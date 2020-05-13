Основателя Xiaomi уличили в использовании iPhone

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал пост в соцсети Weibo с iPhone, об этом сообщает GizmoChina.

В Weibo подписывается, с какого устройства был сделан пост. Пользователи решили, что топ-менеджер бренда Android-смартфонов пользуется устройством конкурента.

В защиту Цзюня выступил партнёр инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютан. Он сказал, что использование смартфонов конкурентов — это нормальная практика. В них можно подсмотреть фишки и добавить в свои устройства.

В начале развития Xiaomi Цзюня сравнивали со Стивом Джобсом. Бизнесмену это не нравилось. И дело не в скромности — у его компании действительно был свой путь и другие методы разработки, продвижения и продаж смартфонов.