Основателя Xiaomi уличили в использовании iPhone

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал пост в соцсети Weibo с iPhone, об этом сообщает GizmoChina.
В Weibo подписывается, с какого устройства был сделан пост. Пользователи решили, что топ-менеджер бренда Android-смартфонов пользуется устройством конкурента.
В защиту Цзюня выступил партнёр инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютан. Он сказал, что использование смартфонов конкурентов — это нормальная практика. В них можно подсмотреть фишки и добавить в свои устройства.
В начале развития Xiaomi Цзюня сравнивали со Стивом Джобсом. Бизнесмену это не нравилось. И дело не в скромности — у его компании действительно был свой путь и другие методы разработки, продвижения и продаж смартфонов.
Это не единственная история, когда топ-менеджера китайских производителей смартфонов обвинили в использовании техники Apple. У финансового директора концерна Huawei Мэн Ваньчжоу при задержании в декабре 2018 года нашли MacBook 12, iPhone 7 Plus и iPad Pro. При этом журналисты The Verge признали Huawei MateBook X Pro лучшим ноутбуком для покупки прямо сейчас и после этой новости задались вопросом, чем он не нравится финансовому директору компании Huawei.