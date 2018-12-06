Финансового директора Huawei арестовали в Канаде

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере по запросу властей США, сообщает The Globe and Mail. Как ожидается, женщина будет экстрадирована в Соединённые Штаты, где её подозревают в нарушении торговых санкций в отношении Ирана.

— Мэн Ваньчжоу была арестована в Ванкувере 1 декабря. США добиваются её выдачи, слушание о внесении залога назначено на пятницу, — цитирует издание сообщение пресс-секретаря Минюста.

В апреле газета Wall Street Journal сообщила, что Минюст США проверяет китайского электронного гиганта на соблюдение санкций в отношении Ирана.