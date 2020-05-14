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Путин: Россия должна обладать целой линейкой разработок, лечащих различные заболевания

По словам президента, генетическая программа в России сопоставима с космической или атомной.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Россия сконцентрировала значительные ресурсы на развитии генетики как науки о жизни. И уже сегодня генетические исследования помогают разрабатывать тест-системы и вакцины, в том числе для борьбы с коронавирусом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию генетических технологий.

Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят лечить заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, улучшать состояние окружающей среды. Речь о самых разных областях: от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны использовать их на благо граждан, — отметил президент.

Как уточнил Владимир Путин, с учётом значения, а также привлечённых сил и средств генетическую программу можно сравнить с атомной или космической. Президент пояснил, что в России создаются три геномных центра.

Ранее Лайф рассказал, когда начнутся клинические испытания российской вакцины от коронавируса.

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