В США и Европе на фоне CoViD-19 прогрессирует загадочный воспалительный синдром у детей

В США, Франции и Италии зафиксирован значительный рост случаев воспалительного синдрома Кавасаки у детей. Врачи связывают его возникновение с пандемией коронавируса. Маленькие пациенты поступают в больницы с сыпью, жаром, болью в животе и рвотой.

Вспышку зафиксировали в Париже, с 27 апреля по 7 мая в педиатрические учреждения поступило 17 несовершеннолетних. Их медианный возраст составляет семь с половиной лет (3,7 до 16). У 60% детей хотя бы один родитель африканского происхождения. Такие данные опубликованы в докладе на медицинском портале medRxiv. При этом за минувшие два года не было таких двухнедельных периодов, когда болело более одного ребёнка.

В Италии специалисты отмечают тридцатикратный рост синдрома Кавасаки в провинции Бергамо по сравнению с предыдущими годами, сообщается в журнале Lancet. За пять лет, с 1 января 2015 по 17 февраля 2020 года, было зафиксировано всего 19 таких случаев, в то время как с 18 февраля по 20 апреля этого года в больницах оказалось уже десять детей, у восьмерых из них подтверждён коронавирус.

Эксперты называют отправной точкой первый случай CoViD-19 в регионе и не исключают прямой взаимосвязи между двумя заболеваниями.

Аналогичная ситуация наблюдается и в США. Как сообщил в "Твиттере" губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, воспалительное заболевание зафиксировано в 17 штатах. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о ста маленьких пациентах, поступивших с похожими симптомами, умерло трое.

Власти Соединённых Штатов назвали недуг мультисистемным воспалительным синдромом, против него применяются те же средства, что и против синдрома Кавасаки, а картина заболевания очень похожа. Тем не менее пока эксперты от медицины затрудняются точно сказать, что именно вызывает некротизирующий васкулит и насколько он связан с коронавирусом.

В начале мая дети с синдромом Кавасаки начали поступать в больницы Великобритании. Представители национальной системы здравоохранения направили врачам предупреждение, что новое осложнение может быть связано с коронавирусом. Четырнадцатилетний мальчик погиб от кровоизлияния в мозг, заболело около ста несовершеннолетних.

Случаи возникновения нового опасного заболевания на фоне эпидемии зафиксированы также в Швейцарии и Германии. Власти и медики озабочены его происхождением и возможным лечением и призывают родителей обращать внимание на малейшие симптомы недомогания у детей.

Синдром Кавасаки — некротизирующий системный васкулит с поражением средних и мелких артерий, проявляется поражением кожи и слизистых оболочек. Болезнь встречается у одного ребёнка из тысячи, однако теперь данные могут быть подвергнуты пересмотру.