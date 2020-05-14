Веганы ликуют. В США из магазинов стало пропадать дешёвое мясо. Виноват коронавирус

Мясные прилавки американских магазинов и торговых сетей начали пустеть. Дефицит мясной продукции связали с пандемией коронавируса в США, сообщает Bloomberg. При этом журналисты отметили, что в премиальных магазинах с более высокими ценами такой ситуации не наблюдается.
Дело в том, что из-за эпидемии у большого количества людей появились проблемы с доходами. Кроме того, в стране увеличился уровень безработицы. Всё это повлияло на спрос мясной продукции в магазинах. Сначала цены на эти продукты стали двигаться вверх, а затем мясо вовсе начало пропадать с полок торговых точек.
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Отмечается, что коронавирус не так сильно повлиял на производство мясных продуктов премиум-класса. Животных продолжают содержать на органических пастбищах, а обработку мяса осуществляют небольшие заводы или сами магазины. А поскольку такое производство позволяет соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию, премиальную мясную продукцию вирус практически не задел.
На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в США оставляет желать лучшего. По данным Университета Хопкинса, число заражённых в стране достигло 1,4 миллиона человек, а умерло уже более 85 тысяч. Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что реальное число жертв коронавирусной инфекции в стране может быть больше, чем в официальной статистике.