Минздрав предложил перенести модернизацию первичного звена здравоохранения из-за пандемии

Минздрав предложил перенести на полгода запланированную модернизацию первичного звена здравоохранения в России из-за напряжённой ситуации по коронавирусу. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива озаглавлена "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 9 октября 2019 г. № 1304". Предложение поступило из-за необходимости распределения бюджетных средств на поддержание экономики в условиях распространения CoViD-19.

Таким образом, мероприятия по модернизации здравоохранения в регионах России, запланированные с 1 июля, могут начаться 1 января 2021 года.