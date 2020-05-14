Художники воссоздали последний рисунок Бэнкси в одном из городов России

В Калининградской области неизвестные художники воссоздали точную копию рисунка, сделанного художником Бэнкси. Как и в первом случае, арт-объект посвящён врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией.
Как сообщает паблик "Типичный Калининград", копия картины появилась в городе Советске на улице Гагарина. Находится она в промзоне за одним из продуктовых магазинов. Оригинал же появился возле отделения неотложной помощи в Саутгемптонской больнице в Великобритании и сопровождался запиской, адресованной сотрудникам медучреждения.
— Спасибо за всё, что вы делаете. Надеюсь, моя работа сделает это место немного светлее, даже если оно будет исключительно чёрно-белым, — обратился Бэнкси.
Как ранее сообщал Лайф, в больнице Саутгемптона заверили, что будут ценить подарок художника. Он станет стимулом поддержки морального духа всех сотрудников медучреждения.