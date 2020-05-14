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Художники воссоздали последний рисунок Бэнкси в одном из городов России

Оригинал произведения находится в больнице Саутгемптона в Великобритании.

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Фото © VK / "Типичный Калининград"

В Калининградской области неизвестные художники воссоздали точную копию рисунка, сделанного художником Бэнкси. Как и в первом случае, арт-объект посвящён врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает паблик "Типичный Калининград", копия картины появилась в городе Советске на улице Гагарина. Находится она в промзоне за одним из продуктовых магазинов. Оригинал же появился возле отделения неотложной помощи в Саутгемптонской больнице в Великобритании и сопровождался запиской, адресованной сотрудникам медучреждения.

Спасибо за всё, что вы делаете. Надеюсь, моя работа сделает это место немного светлее, даже если оно будет исключительно чёрно-белым, — обратился Бэнкси.

Как ранее сообщал Лайф, в больнице Саутгемптона заверили, что будут ценить подарок художника. Он станет стимулом поддержки морального духа всех сотрудников медучреждения.

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