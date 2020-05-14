Доктор Комаровский дал советы, как не подхватить CoViD-19 от кота

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский продолжает отвечать на вопросы по поводу коронавируса и консультировать население по другим животрепещущим темам в рубрике "Весёлые вопросы". В этот раз педиатр сам развлёкся, показывая мастер-класс о том, нужно ли "пшикать в кота перед тем, как погладить".

— По-моему, это гениально! Первое — внутрь кота не пшикать ни в коем случае и вообще на котов не пшикать. Можете после того, как погладили кота, который неведомо где шастал, напшикать себе на руки, — ответил невозмутимо доктор Комаровский.

Он заметил, что лучше сочетать пшиканье с поглаживанием. Для этого доктор Комаровский взял плюшевого кота и начал его гладить и приговаривать "Пшшш-пшшш".